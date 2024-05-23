Politico: Зеленский планирует посетить мероприятия к годовщине высадки в Нормандии и саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в праздновании Дня высадки во Франции в следующем месяце, а затем во встрече "Группы семи" в Италии.

Как пишет "Европейская правда", об этом Politico сообщили два человека, знакомых с планами.

Планы Зеленского особенно примечательны тем, что недавно он отменил зарубежные поездки после того, как Россия начала масштабное наступление в Харьковской области.

Но, как отмечает издание, Украина также отчаянно нуждается в постоянной поддержке и внимании мирового сообщества, и эта поездка дала бы ему время пообщаться с мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена.

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Оба собеседника отметили, что график украинского президента всегда может измениться.

Если все пойдет по плану, ожидается, что Зеленский использует эту поездку, чтобы призвать, как он это делал в последних интервью, к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.

Зеленский также потребует, чтобы США и европейские страны арестовали российские активы, чтобы помочь финансировать оборону и реконструкцию Украины.

Присутствие украинского лидера во Франции будет иметь огромный символический резонанс. Мировые лидеры соберутся на побережье Нормандии, где 80 лет назад почти 133 тысячи военнослужащих из США, Великобритании и стран-союзников высадились на европейский континент, чтобы разгромить нацистскую Германию. Это событие почтит память жертв, которые были принесены, чтобы остановить войска нацистской Германии.

Затем Зеленский планирует поехать в Италию на саммит "Группы семи", члены которой в течение месяцев обсуждали целесообразность использования сотен миллиардов замороженных российских активов для укрепления обороноспособности и экономики Украины, ссылаясь на юридические сложности и опасения, что Москва может сделать то же самое с западными странами. США и Великобритания решительно поддержали эту идею, в то время как некоторые европейские члены, в частности Германия, настроены более скептически.

Зеленский, вероятно, воспользуется возможностью встретиться с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить тех, кто сомневается. "Если мир имеет 300 миллиардов долларов – почему бы их не использовать?" – сказал он в январе.

В прошлом месяце стало известно, что Франция пригласила представителя Кремля – но не самого Путина – принять участие в мероприятиях к 80-летию операции союзников. Это создало возможность того, что российский чиновник пересечется с европейскими лидерами и Байденом.

Решение вызвало возмущение среди некоторых европейских стран ввиду того, что Россия уже более двух лет ведет полномасштабную войну против Украины, тогда как мероприятия ко дню высадки в Нормандии призваны отметить коллективную жертву союзников во Второй мировой войне за сохранение демократии.