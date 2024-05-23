Politico: Зеленский планирует посетить мероприятия к годовщине высадки в Нормандии и саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в праздновании Дня высадки во Франции в следующем месяце, а затем во встрече "Группы семи" в Италии.
Как пишет "Европейская правда", об этом Politico сообщили два человека, знакомых с планами.
Планы Зеленского особенно примечательны тем, что недавно он отменил зарубежные поездки после того, как Россия начала масштабное наступление в Харьковской области.
Но, как отмечает издание, Украина также отчаянно нуждается в постоянной поддержке и внимании мирового сообщества, и эта поездка дала бы ему время пообщаться с мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена.
Оба собеседника отметили, что график украинского президента всегда может измениться.
Если все пойдет по плану, ожидается, что Зеленский использует эту поездку, чтобы призвать, как он это делал в последних интервью, к большей военной поддержке со стороны Запада и попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.
Зеленский также потребует, чтобы США и европейские страны арестовали российские активы, чтобы помочь финансировать оборону и реконструкцию Украины.
Присутствие украинского лидера во Франции будет иметь огромный символический резонанс. Мировые лидеры соберутся на побережье Нормандии, где 80 лет назад почти 133 тысячи военнослужащих из США, Великобритании и стран-союзников высадились на европейский континент, чтобы разгромить нацистскую Германию. Это событие почтит память жертв, которые были принесены, чтобы остановить войска нацистской Германии.
Затем Зеленский планирует поехать в Италию на саммит "Группы семи", члены которой в течение месяцев обсуждали целесообразность использования сотен миллиардов замороженных российских активов для укрепления обороноспособности и экономики Украины, ссылаясь на юридические сложности и опасения, что Москва может сделать то же самое с западными странами. США и Великобритания решительно поддержали эту идею, в то время как некоторые европейские члены, в частности Германия, настроены более скептически.
Зеленский, вероятно, воспользуется возможностью встретиться с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить тех, кто сомневается. "Если мир имеет 300 миллиардов долларов – почему бы их не использовать?" – сказал он в январе.
В прошлом месяце стало известно, что Франция пригласила представителя Кремля – но не самого Путина – принять участие в мероприятиях к 80-летию операции союзников. Это создало возможность того, что российский чиновник пересечется с европейскими лидерами и Байденом.
Решение вызвало возмущение среди некоторых европейских стран ввиду того, что Россия уже более двух лет ведет полномасштабную войну против Украины, тогда как мероприятия ко дню высадки в Нормандии призваны отметить коллективную жертву союзников во Второй мировой войне за сохранение демократии.