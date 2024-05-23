Німеччина та Франція закликали до зміни економічної політики ЄС

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек та його французький колега Бруно Ле Мер спільно опублікували в четвер проєкт концепції, що закликає до реформування економічної політики Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Міністри економіки обох країн закликали скоротити бюрократію та сприяти більшому економічному зростанню протягом наступних п'яти років.

За їхніми словами, необхідно також стимулювати дослідження в галузі штучного інтелекту (ШІ), біотехнологій та аерокосмічної галузі.

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Габек та Ле Мер вказали, що оборонний сектор ЄС потребує посилення, а також розширення транскордонного співробітництва, де, на їхню думку, потрібні інвестиції з боку Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Примітно, що концепція закликає до швидкого відходу від викопного палива в енергетиці, хоча Німеччина і Франція застосовують різні підходи: Париж покладається на ядерну енергетику, а Берлін закрив всі свої атомні електростанції.

Водночас обидві країни пообіцяли працювати разом, щоб знайти спільні точки дотику для досягнення кліматичних та енергетичних цілей Євросоюзу.

Раніше лідери країн-членів Євросоюзу домовилися про реформи на дев'яти напрямках, щоб оживити економіку ЄС та допомогти йому наздогнати США та Китай у глобальній технологічній гонці.

Перед цим міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що Євросоюз зможе знайти спосіб збільшити свій борг, який буде прийнятним для Конституційного суду Німеччини, за умови наявності достатньої політичної волі.

Минулого тижня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Євросоюз не повинен фінансувати подальші програми, поки країни не наведуть лад зі своїми фінансами.