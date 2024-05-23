Германия и Франция призвали к изменению экономической политики ЕС

Министр экономики Германии Роберт Хабек и его французский коллега Бруно Ле Мэр совместно опубликовали в четверг проект концепции, призывающий к реформированию экономической политики Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Министры экономики обеих стран призвали сократить бюрократию и способствовать большему экономическому росту в течение следующих пяти лет.

По их словам, необходимо также стимулировать исследования в области искусственного интеллекта (ИИ), биотехнологий и аэрокосмической отрасли.

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Хабек и Ле Мэр указали, что оборонный сектор ЕС нуждается в усилении, а также расширении трансграничного сотрудничества, где, по их мнению, нужны инвестиции со стороны Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Примечательно, что концепция призывает к быстрому отходу от ископаемого топлива в энергетике, хотя Германия и Франция применяют разные подходы: Париж полагается на ядерную энергетику, а Берлин закрыл все свои атомные электростанции.

В то же время обе страны пообещали работать вместе, чтобы найти общие точки соприкосновения для достижения климатических и энергетических целей Евросоюза.

Ранее лидеры стран-членов Евросоюза договорились о реформах по девяти направлениям, чтобы оживить экономику ЕС и помочь ему догнать США и Китай в глобальной технологической гонке.

Перед этим министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что Евросоюз сможет найти способ увеличить свой долг, который будет приемлемым для Конституционного суда Германии, при условии наличия достаточной политической воли.

На прошлой неделе мминистр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Евросоюз не должен финансировать дальнейшие программы, пока страны не наведут порядок со своими финансами.