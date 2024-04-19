В ЄС домовились про реформи для скорочення відставання від США та Китаю

Лідери країн-членів Євросоюзу домовилися про реформи на дев'яти напрямках, щоб оживити економіку ЄС та допомогти йому наздогнати США та Китай у глобальній технологічній гонці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Дев'ять сфер для покращення, які запропонували лідери країн-членів Євросоюзу, включають поглиблення єдиного ринку ЄС, сприяння більш інноваційним дослідженням та більш ефективне використання ресурсів.

Вони також хочуть створити єдиний енергетичний ринок, який міг би зробити дешевшу відновлювану енергію доступною для всіх.

Лідери країн ЄС заслухали колишнього прем'єра Італії Енріко Летту, якому доручили оцінити недоліки єдиного ринку ЄС, та який попередив, що це остання можливість для Євросоюзу діяти.

В його звіті йдеться про те, що зростання геополітичної напруженості та протекціонізму загрожує економічній безпеці ЄС та підриває його поштовх до розвитку технологій – від штучного інтелекту до чистих технологій, а також до "зеленого" та цифрового переходу, який має коштувати 620 мільярдів євро на рік.

Летта зазначив, що найбільший вплив може мати спрямування 33 трильйонів євро приватних заощаджень Євросоюзу з поточних рахунків у реальну економіку.

Ключовим до цього міг би стати Союз ринків капіталу ЄС (CMU), але переговори щодо нього зайшли у глухий кут, оскільки члени ЄС не бажають втрачати контроль над національними фінансовими правилами.

У четвер всі лідери Євросоюзу висловили підтримку CMU, ключові елементи якого міністри фінансів планують створити до 2029 року, втім, розбіжності залишаються.

За словами прем'єра Нідерландів Марка Рютте, ці розбіжності залишаються великими. Він додав, що його країна хоче швидко просуватися вперед, але інші були більш стриманими.

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що, на його думку, дискусії в четвер принаймні усунули деякі невизначеності та зменшили занепокоєння.

Франція і Німеччина наполегливо просувають створення союзу ринків капіталу, який включав би спільний фінансовий нагляд, чого не хочуть деякі менші держави, такі як Люксембург, Мальта та Ірландія.

"Ви можете створити союз ринків капіталу, але ви повинні зробити це правильно. Я ще не переконаний у необхідності надмірного акценту на централізації цих функцій", – сказав прем'єр Ірландії Саймон Гарріс, зауваживши, що ЄС все ще має вивчити питання нагляду.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підхід спеціальних режимів нагляду та оподаткування більше не працює, оскільки Євросоюз не мобілізує європейський капітал для компаній ЄС.

"І це не те рішення, яким ми можемо бути задоволені", – сказав він.

Раніше міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що Євросоюз зможе знайти спосіб збільшити свій борг, який буде прийнятним для Конституційного суду Німеччини, за умови наявності достатньої політичної волі.

Минулого тижня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Євросоюз не повинен фінансувати подальші програми, поки країни не наведуть лад зі своїми фінансами.

Раніше співголова керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив готовність обговорити реформування бюджетних правил країни, які обмежують розмір її запозичень.