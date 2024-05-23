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Парламент Норвегии закрепил право на оплату наличными

Новости — Четверг, 23 мая 2024, 22:03 — Олег Павлюк

Норвежский парламент, Стортинг, 23 мая принял решение, которое закрепляет для граждан страны право использовать наличные для оплаты товаров и услуг.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NTB.

Парламент Норвегии принял поправки к закону о финансовых контрактах, которые закрепляют право на оплату наличными и, как заявили в парламенте, "сделают правила более четкими, а следовательно, простыми для понимания и применения".

Изменения гарантируют, что люди в Норвегии будут иметь право платить наличными.

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"Мы должны сделать так, чтобы люди, которые считают цифровые платежи слишком сложными, могли быть уверенными, что им заплатят наличными, когда они идут в магазин", – пояснил норвежский депутат от Партии центра Сигбйорн Гьелсвик.

Он отметил, что полномасштабная война в Европе подтвердила необходимость быть готовым к чрезвычайным ситуациям.

"Недаром Норвежский директорат гражданской защиты рекомендует всем иметь дома немного наличных денег. Поэтому сегодняшнее решение также является важной мерой готовности", – добавил парламентарий.

В прошлом году австрийский канцлер Карл Негаммер предложил закрепить в конституции страны право на использование наличных денег, которые остаются популярными.

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Норвегия
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