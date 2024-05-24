У Франції визнали винними у воєнних злочинах трьох сирійських посадовців

Суд у Франції визнав винними у скоєнні воєнних злочинів трьох сирійських високопосадовців через їхню причетність до зникнення та подальшої смерті французько-сирійського батька та його сина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Всіх троїх засудили до довічного ув'язнення. Присутні в залі суду аплодували суддям, почувши вирок у процесі, що відбувся заочно.

Довготривала справа стосувалася зникнення й подальшої смерті Мазена Даббаха та його сина Патріка, які були заарештовані агентами розвідки Сирії у листопаді 2013 року та згодом померли під вартою.

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"Мене переповнюють емоції. Це вирок, на який я чекав. Це історичний процес, який створить правовий прецедент для майбутніх справ", – сказав Обейда Даббах, брат Мазена й дядько Патріка.

Жоден з трьох обвинувачених не був присутній на судовому процесі, який тривав чотири дні.

Один з офіцерів, звинувачених у співучасті в їхньому зникненні та тортурах – Алі Мамлук – досі працює в сирійському апараті безпеки, та є радником президента Башара Асада з питань безпеки.

Двоє інших – Джаміль Хассан і Абдель Салам Махмуд – відповідно колишній та нинішній директори з розслідування розвідувального підрозділу Військово-повітряних сил Сирії.

Повідомляли, що це перший випадок, коли чинні сирійські посадовці постали перед судом за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів.

Минулого тижня у Німеччині розпочався судовий процес над 47-річним сирійцем, якого звинувачують у воєнних злочинах у Сирії, скоєних воєнізованими проурядовими формуваннями у період між 2012 і 2015 роками.

Раніше Окружний суд Гааги 22 січня визнав бійця сирійського проурядового ополчення "Бригади Аль-Кудса" винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності за співучасть у тортурах й незаконному арешті та засудив його до 12 років ув'язнення.

Це рішення стало першим випадком, коли суд у Нідерландах засудив людину за злочини, скоєні під час війни в Сирії з боку режиму президента Башара Асада.

Кілька подібних вироків раніше було і в Німеччині. Приміром, у січні 2022 року тамтешній суд засудив колишнього сирійського полковника до довічного ув'язнення за злочини проти людяності.