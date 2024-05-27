У Польщі представили плани укріплень на кордоні з Росією та Білоруссю

Представники оборонних відомств Польщі у понеділок представили плани укріплень і зміцнення східного кордону країни з Росією та Білоруссю – проєкт, відомий під назвою "Щит Схід".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Національна програма стримування та оборони "Щит Схід" є найбільшою операцією зі зміцнення східного кордону Польщі та східного флангу НАТО з 1945 року, заявив глава Міноборони Владислав Косіняк-Камиш.

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Завданнями програми "Щит Схід", як підкреслив очільник Міноборони, є перешкоджання руху військ противника, сприяння переміщенню власних військ та захист населення та забезпечення найвищої безпеки для тих, хто служить у польських збройних силах.

Косіняк-Камиш зазначив, що для цього необхідний багаторічний інфраструктурний план, який включає "і фортифікаційні споруди, і різного роду бар'єри, але також найсучасніші системи моніторингу повітряного простору за всіма параметрами, на всіх висотах".

Очільник Міністерства оборони підкреслив, що програма має на меті "об'єднати всі політичні кола". Він висловив переконання, що поляки – незалежно від відмінностей, які їх розділяють – здатні об'єднатися перед обличчям загроз.

Програма "Щит Схід", на яку уряд оголосив про виділення 10 млрд злотих ($2,6 млрд), передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.

У Міноборони Польщі кажуть, що система буде елементом регіональної оборонної інфраструктури, яка будується спільно з країнами Балтії – Литвою, Латвією та Естонією.

"Нам потрібно захистити близько 700 кілометрів кордону, в тому числі 400 кілометрів з Білоруссю... Ми хочемо, щоб цей проєкт був реалізований негайно, він почнеться пізніше цього року… Ми хочемо, щоб цей проєкт був завершений до 2028 року", – сказав заступник міністра оборони Цезарій Томчик.

Томчик повідомив, що уряд планує взяти кошти на реалізацію проєкту з державного бюджету, але також хоче скористатись європейськими фондами, "тому що військовий захист східного і північного кордону – це також захист всього кордону ЄС і НАТО".

Попередній правий уряд Польщі побудував паркан на кордоні з Білоруссю за 400 млн доларів, щоб зупинити масовий потік мігрантів, які почали надходити з цього напрямку у 2021 році.

Нагадаємо, переважна більшість поляків підтримують заходи з посилення кордонів з Росією і Білоруссю.