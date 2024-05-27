В Польше представили планы укреплений на границе с Россией и Беларусью

Представители оборонных ведомств Польши в понедельник представили планы укрепления восточной границы страны с Россией и Беларусью – проект, известный под названием "Щит Восток".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Национальная программа сдерживания и обороны "Щит Восток" является крупнейшей операцией по укреплению восточной границы Польши и восточного фланга НАТО с 1945 года, заявил глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

Реклама:

Задачами программы "Щит Восток", как подчеркнул глава Минобороны, является препятствование движению войск противника, содействие перемещению собственных войск и защита населения и обеспечение высокой безопасности для тех, кто служит в польских вооруженных силах.

Косиняк-Камыш отметил, что для этого необходим многолетний инфраструктурный план, который включает "и фортификационные сооружения, и разного рода барьеры, но также современные системы мониторинга воздушного пространства по всем параметрам, на всех высотах".

Глава Министерства обороны подчеркнул, что программа имеет целью "объединить все политические круги". Он выразил убеждение, что поляки – независимо от различий, которые их разделяют – способны объединиться перед лицом угроз.

Программа "Щит Восток", на которую правительство объявило о выделении 10 млрд злотых ($2,6 млрд), предусматривает, среди прочего, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.

В Минобороны Польши говорят, что система будет элементом региональной оборонной инфраструктуры, которая строится совместно со странами Балтии – Литвой, Латвией и Эстонией.

"Нам нужно защитить около 700 километров границы, в том числе 400 километров с Беларусью... Мы хотим, чтобы этот проект был реализован немедленно, он начнется позже в этом году... Мы хотим, чтобы этот проект был завершен до 2028 года", – сказал заместитель министра обороны Цезарий Томчик.

Томчик сообщил, что правительство планирует взять средства на реализацию проекта из государственного бюджета, но также хочет воспользоваться европейскими фондами, "потому что военная защита восточной и северной границ – это также защита всей границы ЕС и НАТО".

Предыдущее правое правительство Польши построило забор на границе с Беларусью за 400 млн долларов, чтобы остановить массовый поток мигрантов, которые начали поступать с этого направления в 2021 году.

Напомним, подавляющее большинство поляков поддерживают меры по усилению границ с Россией и Беларусью.