Болгарія не думає над відправкою своїх військ в Україну

У Болгарії кажуть, що для них не стоїть питання щодо можливості відправки своїх військ в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив тимчасовий прем’єр Болгарії Димитар Главчев, якого цитує БНР.

Свою заяву Главчев зробив після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, на якій йшлося переважно про Україну.

Главчев підкреслив, що НАТО не вимагає розширення військової допомоги і що Болгарія виконує рішення парламенту з цього питання.

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"Питання про відправлення болгарських солдатів на Україну – для мене це типовий приклад гібридної атаки і дезінформації. Така тема ніколи не обговорювалася у форматі НАТО і не обговорюється сьогодні. Нехай болгарські громадяни будуть спокійні. Питання про відправлення болгарських солдатів на Україну не стоїть", – сказав тимчасовий очільник уряду.

Як відомо, обговорення стосовно військ НАТО на українській території порушив президент Франції Емманюель Макрон, який у лютому визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

За даними ЗМІ, європейські уряди та Брюссель розглядають можливість навчань українських солдатів на території України щонайпізніше з початку 2025 року.

Тим часом прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну.