Болгария не думает над отправкой своих войск в Украину

В Болгарии говорят, что для них не стоит вопрос о возможности отправки своих войск в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил временный премьер Болгарии Димитар Главчев, которого цитирует БНР.

Свое заявление Главчев сделал после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой речь шла преимущественно об Украине.

Главчев подчеркнул, что НАТО не требует расширения военной помощи и что Болгария выполняет решение парламента по этому вопросу.

Реклама:

"Вопрос об отправке болгарских солдат на Украину – для меня это типичный пример гибридной атаки и дезинформации. Такая тема никогда не обсуждалась в формате НАТО и не обсуждается сегодня. Пусть болгарские граждане будут спокойны. Вопрос об отправке болгарских солдат на Украину не стоит", – сказал временный глава правительства.

Как известно, обсуждение относительно войск НАТО на украинской территории поднял президент Франции Эмманюэль Макрон, который в феврале признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

По данным СМИ, европейские правительства и Брюссель рассматривают возможность обучения украинских солдат на территории Украины не позднее начала 2025 года.

Тем временем премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые государства уже направили своих инструкторов в Украину.