Україна найближчим часом підпише безпекову угоду з Литвою
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом буде підписано двосторонню безпекову угоду з Литвою.
Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський зазначив, що дорогою до Іспанії в понеділок провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Науседою і привітав його з переконливою перемогою на виборах.
Зеленський та Науседа обговорили підготовку до важливих міжнародних заходів – Саміту миру у Швейцарії, Саміту Європейської ради та Саміту НАТО.
"Литва та Президент Науседа особисто докладають усіх зусиль, щоб ці заходи завершились успіхом для України, європейської єдності та глобальної безпеки. Домовилися найближчим часом підписати двосторонню угоду в межах декларації G7, укладеної саме у Вільнюсі", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, президент прибув до Іспанії з візитом у понеділок, де, як очікують, з піренейською державою відбудеться підписання угоди про безпеку.
24 травня стало відомо про початок офіційних переговорів України і Польщі щодо двосторонньої безпекової угоди.