Україна найближчим часом підпише безпекову угоду з Литвою

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом буде підписано двосторонню безпекову угоду з Литвою.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що дорогою до Іспанії в понеділок провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Науседою і привітав його з переконливою перемогою на виборах.

Зеленський та Науседа обговорили підготовку до важливих міжнародних заходів – Саміту миру у Швейцарії, Саміту Європейської ради та Саміту НАТО.

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"Литва та Президент Науседа особисто докладають усіх зусиль, щоб ці заходи завершились успіхом для України, європейської єдності та глобальної безпеки. Домовилися найближчим часом підписати двосторонню угоду в межах декларації G7, укладеної саме у Вільнюсі", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент прибув до Іспанії з візитом у понеділок, де, як очікують, з піренейською державою відбудеться підписання угоди про безпеку.

24 травня стало відомо про початок офіційних переговорів України і Польщі щодо двосторонньої безпекової угоди.