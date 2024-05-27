Украина в ближайшее время подпишет соглашение по безопасности с Литвой

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время будет подписано двустороннее соглашение по безопасности с Литвой.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что по дороге в Испанию в понедельник провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой и поздравил его с убедительной победой на выборах.

Зеленский и Науседа обсудили подготовку к важным международным мероприятиям – Саммиту мира в Швейцарии, саммиту Европейского совета и саммиту НАТО.

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"Литва и президент Науседа лично прилагают все усилия, чтобы эти мероприятия завершились успехом для Украины, европейского единства и глобальной безопасности. Договорились в ближайшее время подписать двустороннее соглашение в рамках декларации G7, заключенной именно в Вильнюсе", – отметил Зеленский.

Напомним, президент прибыл в Испанию с визитом в понедельник, где, как ожидается, с пиренейским государством состоится подписание соглашения о безопасности.

24 мая стало известно о начале официальных переговоров Украины и Польши относительно двустороннего соглашения по безопасности.