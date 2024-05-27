Парламент Франции начинает дискуссию о легализации эвтаназии

Французское Национальное собрание – нижняя палата парламента – 27 мая начинает обсуждение законопроекта о "праве на конец жизни", который в случае принятия легализует эвтаназию в отдельных случаях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации AFP.

Законопроект, инициированный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, уже вызвал глубокие споры в обществе и среди политических сил. В связи с этим документ подчеркивает такие формулировки, как "конец жизни", а не "помощь в самоубийстве" или "эвтаназия".

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Предложение Макрона предусматривает, что право получить помощь для "конца жизни" смогут рожденные во Франции граждане или те, кто живет здесь длительное время, не моложе 18 лет. Они также должны четко заявить о таком желании и иметь заболевание, которое ограничивает продолжительность их жизни в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Законопроект запрещает "конец жизни" для пациентов с психическими заболеваниями и нейродегенеративными состояниями – например, болезнью Альцгеймера.

Один из ключевых вопросов заключается в том, могут ли пациенты, которые уже не в состоянии самостоятельно запустить процедуру о "прекращении жизни", пройти эвтаназию со стороны квалифицированного персонала.

Инициатива Макрона уже подверглась жесткой критике со стороны религиозных лидеров, а также многих работников здравоохранения.

Хотя большинство левых депутатов и союзников президента Франции поддерживают закон, некоторые заявили, что вместе с консервативной оппозицией проголосуют против – прежде всего по причинам, основанным на личном опыте.

До сих пор французские пациенты, страдающие от боли и желающие прибегнуть к эвтаназии, вынуждены были выезжать за границу – в частности, в соседнюю Бельгию, которая вместе с Нидерландами в 2002 году стала первой страной ЕС, разрешившей эвтаназию.

В 2021 году Испания разрешила эвтаназию и ассистированный суицид для людей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями, а в прошлом году это сделала Португалия.