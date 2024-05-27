Боррель нагадав Сійярто, що ЄС не має повноважень "призивати" на війну в Україні

Топдипломат Європейського Союзу прокоментував заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який натякнув на імовірні плани "призову громадян ЄС для участі у війні на боці України".

Таке Боррель сказав на пресконференції після зустрічі голів МЗС країн Євросоюзу в Брюсселі 27 травня, повідомляє "Європейська правда".

Голова дипломатії Євросоюзу нагадав, що Європейський Союз "далекий від того, аби мати повноваження" запроваджувати обов'язкову військову службу, й це рішення ухвалюється на рівні держав.

"Я читав у газетах, що Велика Британія думає про це (обов'язкову службу. – Ред.), але Європейський Союз не може навіть обговорювати про це", – додав він.

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Боррель припустив, що таке питання, якщо й має обговорюватись у ЄС, то на рівні лідерів держав, тоді як у Раді Євросоюзу -на "рівні набагато нижчому, набагато скромнішому" – вирішують практичні питання.

"Філософські дискусії про Третю світову війну, безумовно, є важливими і цікавими, але сьогодні цього в порядку денному не було", – підсумував топдипломат ЄС.

Після засідання Ради Євросоюзу Петер Сійярто зробив серію заяв щодо "неприпустимості призову громадян ЄС для участі у війні на боці України", хоча про існування таких ідей досі нічого не було відомо.

Перед тим голова угорського МЗС поскаржився, як на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок його "атакували" колеги з кількох держав, проте він не поступився і продовжив виступати проти військової підтримки України.