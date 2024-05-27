Боррель напомнил Сийярто, что ЕС не имеет полномочий "призывать" на войну в Украине

Топ-дипломат Европейского Союза прокомментировал заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который намекнул на возможные планы "призыва граждан ЕС для участия в войне на стороне Украины".

Такое Боррель сказал на пресс-конференции после встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе 27 мая, сообщает "Европейская правда".

Глава дипломатии Евросоюза напомнил, что Европейский Союз "далек от того, чтобы иметь полномочия" вводить обязательную военную службу, и это решение принимается на уровне государств.

"Я читал в газетах, что Великобритания думает об этом (обязательной службе. – Ред.), но Европейский Союз не может даже обсуждать об этом", – добавил он.

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Боррель предположил, что такой вопрос, если и должен обсуждаться в ЕС, то на уровне лидеров государств, тогда как в Совете Евросоюза – на "уровне гораздо ниже, гораздо скромнее" – решают практические вопросы.

"Философские дискуссии о Третьей мировой войне, безусловно, важны и интересны, но сегодня этого в повестке дня не было", – подытожил топ-дипломат ЕС.

После заседания Совета Евросоюза Петер Сийярто сделал серию заявлений о "недопустимости призыва граждан ЕС для участия в войне на стороне Украины", хотя о существовании таких идей до сих пор ничего не было известно.

Перед тем глава венгерского МИД пожаловался, как на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник его "атаковали" коллеги из нескольких государств, однако он не уступил и продолжил выступать против военной поддержки Украины.