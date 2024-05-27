Захарова обіцяє якось відповісти на обмеження російських "дипломатів" у Польщі

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова анонсувала відповідь на рішення Польщі обмежити пересування російських "дипломатів", коли Москва ознайомиться з "подробицями".

Про це вона сказала в коментарі російському порталу РБК, повідомляє "Європейська правда".

Захарова сказала, що російське МЗС поки не знає деталей рішення Польщі про обмеження щодо російських "дипломатів" і чекає відповідної ноти польського зовнішньополітичного відомства.

"Коли отримаємо, вивчимо. І вживемо заходів у відповідь, щоб польська верхівка, яка захлинулася в русофобії, вкрай пошкодувала про вжиті чергові антиросійські кроки", – додала речниця МЗС Росії.

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Як заявив у понеділок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, російським "дипломатам" дозволять пересуватися лише в межах Мазовії (території на сході Польщі), а консулам – лише в тих воєводствах, де вони перебувають на посаді.

Як відомо, Чехія пропонувала включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року, але наразі ідея не здобула значної підтримки.

У 2022 році Європейський Союз вирішив, що російські дипломати більше не можуть користуватися положеннями про спрощення візового режиму, які надавали їм привілейований доступ до ЄС.

Однак дипломати РФ все ще можуть отримувати візи і подорожувати країнами Шенгенської зони.