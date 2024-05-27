Захарова обещает как-то ответить на ограничения российских "дипломатов" в Польше

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова анонсировала ответ на решение Польши ограничить передвижение российских "дипломатов", когда Москва ознакомится с "подробностями".

Об этом она сказала в комментарии российскому порталу РБК, сообщает "Европейская правда".

Захарова сказала, что российский МИД пока не знает деталей решения Польши об ограничениях в отношении российских "дипломатов" и ждет соответствующей ноты польского внешнеполитического ведомства.

"Когда получим, изучим. И примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка крайне пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах", – добавила спикер МИД России.

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Как заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, российским "дипломатам" позволят передвигаться только в пределах Мазовии (территории на востоке Польши), а консулам – только в тех воеводствах, где они находятся в должности.

Как известно, Чехия предлагала включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года, но пока идея не получила значительной поддержки.

В 2022 году Европейский Союз решил, что российские дипломаты больше не могут пользоваться положениями об упрощении визового режима, которые предоставляли им привилегированный доступ в ЕС.

Однако дипломаты РФ все еще могут получать визы и путешествовать по странам Шенгенской зоны.