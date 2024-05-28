ЄС планує виділити 2,12 млрд євро на підтримку Сирії та регіону

Євросоюз пообіцяв виділити 2,12 млрд євро на підтримку майбутнього Сирії та близькосхідного регіону на 2024 і 2025 роки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Ця допомога буде спрямована на підтримку як сирійців всередині Сирії, так і сирійців у сусідніх країнах, а також приймаючих їх громад у Туреччині, Лівані, Йорданії та Іраку, йдеться в повідомленні.

"На зустрічі міністрів, в якій взяли участь делегати з держав-членів ЄС, сусідніх з Сирією країн, інших країн-партнерів та донорів, а також міжнародних організацій, включно з ООН, підтвердили необхідність політичного процесу в Сирії відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2254", – зазначає Єврокомісія.

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Згідно із пресрелізом, Євросоюз дав зрозуміти, що зобов'язання на 2025 рік є частиною більшого фінансового пакета до 2027 року.

Раніше уряди восьми країн-членів Євросоюзу заявили, що ситуацію в Сирії потрібно переоцінити, щоб дозволити добровільне повернення її біженців на батьківщину.

Перед цим Євросоюз оголосив про фінансовий пакет для Лівану в розмірі одного мільярда євро для підтримки його економіки та сил безпеки.

До того міністри фінансів ЄС остаточно схвалили історичний міграційний пакт. Три країни проголосували проти: Польща, Словаччина та Угорщина. Передбачається, що пакт всебічно регулюватиме міграційні питання в Європейському Союзі, включаючи питання, пов'язані з наданням допомоги країнам, які перебувають під міграційним тиском.

За 2023 рік до ЄС прибуло більше мільйона шукачів притулку, але все ще менше, ніж на піку війни у Сирії.