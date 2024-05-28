ЕС планирует выделить 2,12 млрд евро на поддержку Сирии и региона

Евросоюз пообещал выделить 2,12 млрд евро на поддержку будущего Сирии и ближневосточного региона на 2024 и 2025 годы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Эта помощь будет направлена на поддержку как сирийцев внутри Сирии, так и сирийцев в соседних странах, а также принимающих их общин в Турции, Ливане, Иордании и Ираке, говорится в сообщении.

"На встрече министров, в которой приняли участие делегаты из государств-членов ЕС, соседних с Сирией стран, других стран-партнеров и доноров, а также международных организаций, включая ООН, подтвердили необходимость политического процесса в Сирии в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2254", – отмечает Еврокомиссия.

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Согласно пресс-релизу, Евросоюз дал понять, что обязательства на 2025 год являются частью большего финансового пакета до 2027 года.

Ранее правительства восьми стран-членов Евросоюза заявили, что ситуацию в Сирии нужно переоценить, чтобы позволить добровольное возвращение ее беженцев на родину.

Перед этим Евросоюз объявил о финансовом пакете для Ливана в размере одного миллиарда евро для поддержки его экономики и сил безопасности.

До того министры финансов ЕС окончательно одобрили исторический миграционный пакт. Три страны проголосовали против: Польша, Словакия и Венгрия. Предполагается, что пакт будет всесторонне регулировать миграционные вопросы в Европейском Союзе, включая вопросы, связанные с оказанием помощи странам, находящимся под миграционным давлением.

За 2023 год в ЕС прибыло более миллиона искателей убежища, но все еще меньше, чем на пике войны в Сирии.