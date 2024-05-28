ВМС Франции изъяли 2,4 тонны кокаина с рыболовного судна в Атлантике

Военно-морские силы Франции изъяли 2,4 тонны кокаина с венесуэльского рыболовецкого судна в Атлантическом океане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Операция была проведена экипажем фрегата Ventôse "на основе информации, переданной Генеральным таможенным управлением" в сотрудничестве с антинаркотической службой OFAST.

Вертолет с фрегата высадил команду на рыболовное судно примерно в 1500 километрах к северо-востоку от карибского острова Мартиника, сообщил департамент вооруженных сил Франции в Карибском бассейне.

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Лодка, экипаж и кокаин были переданы венесуэльским властям.

Военное ведомство заявило, что уже изъяло более 12 тонн наркотиков в этом году.

Карибский регион приобретает все большее значение в контрабанде кокаина из Южной Америки в Европу и Северную Америку.

В 2022 году в регионе было перехвачено 22,7 тонны кокаина, что более чем в пять раз превысило показатель десятилетней давности.

Недавно греческие власти заявили о ликвидации международной преступной группировки, которая занималась перевозкой кокаина в морских контейнерах из Латинской Америки в Европу.

Стоит отметить, что в последнее время сокрытие наркотических средств в грузах с бананами стало распространенным способом переправлять их в Европу. В прошлом году Испания заявила об обнаружении рекордной партии кокаина среди эквадорских бананов.

В Германии контрабандный груз обнаружили уже после доставки бананов в супермаркеты.