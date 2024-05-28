У Чехії анонсували візит Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та представники США прибудуть у вівторок ввечері до Праги на зустріч з питань безпекової співпраці.

Як пише "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, інформує ČTK.

За словами чеського прем'єра, головною метою робочої вечері, яка відбудеться о 20:00 за київським часом, буде подальше поліпшення координації допомоги Україні.

На зустрічі також обговорюватимуться питання допомоги у вигляді боєприпасів, протиповітряної оборони та співпраці в оборонній промисловості.

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Раніше канцелярія уряду Чехії оголосила, що робочу вечерю відвідають президент Польщі Анджей Дуда, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр Нідерландів Марк Рютте та прем'єрка Латвії Евіка Сіліня.

"Ми обговоримо, як ми можемо допомогти в цій критичній фазі, яку переживає Україна в своєму захисті від російської агресії, та як працюють ініціативи, що наразі працюють", – сказав Фіала.

Він додав, що країни-учасниці хочуть обмінюватися інформацією, а метою є посилення координації та допомоги Україні.

Раніше Державний департамент США офіційно підтвердив, що держсекретар Ентоні Блінкен здійснить візит до Молдови та Чехії.

У Празі Блінкен зустрінеться з чеським колегою Яном Ліпавським та іншими топпосадовцями і говоритиме з ними у тому числі про військову підтримку для України.

Днями міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що російський удар по гіпермаркету у Харкові виразно демонструє відсутність прагнень до миру у господаря Кремля Владіміра Путіна.

Перед цим президент Чехії Петр Павел заявив, що перша партія снарядів, закуплених для України у рамках ініціативи Чехії, буде доставлена у червні.