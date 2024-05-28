В Чехии анонсировали визит Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и представители США прибудут во вторник вечером в Прагу на встречу по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, информирует ČTK.

По словам чешского премьера, главной целью рабочего ужина, который состоится в 20:00 по киевскому времени, будет дальнейшее улучшение координации помощи Украине.

На встрече также будут обсуждаться вопросы помощи в виде боеприпасов, противовоздушной обороны и сотрудничества в оборонной промышленности.

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Ранее канцелярия правительства Чехии объявила, что рабочий ужин посетят президент Польши Анджей Дуда, премьер Дании Метте Фредериксен, министр Нидерландов Марк Рютте и премьер Латвии Эвика Силиня.

"Мы обсудим, как мы можем помочь в этой критической фазе, которую переживает Украина в своей защите от российской агрессии и как работают инициативы, которые сейчас работают", – сказал Фиала.

Он добавил, что страны-участницы хотят обмениваться информацией, а целью является усиление координации и помощи Украине.

Ранее Государственный департамент США официально подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен совершит визит в Молдову и Чехию.

В Праге Блинкен встретится с чешским коллегой Яном Липавским и другими топ-чиновниками и будет говорить с ними в том числе о военной поддержке для Украины.

На днях министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что российский удар по гипермаркету в Харькове отчетливо демонстрирует отсутствие стремлений к миру у хозяина Кремля Владимира Путина.

Перед этим президент Чехии Петр Павел заявил, что первая партия снарядов, закупленных для Украины в рамках инициативы Чехии, будет доставлена в июне.