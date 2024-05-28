У Латвії закрили доступ до ще одного проросійського сайту

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила доступ до чергового прокремлівського порталу, який розповсюджував ворожу інформацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Одна з установ звернула увагу NEPLP на зміст сайту "pravda-lv.com", який суперечить інтересам інформаційного простору і національної безпеки Латвії.

Із зібраної компетентним органом інформації випливає, що на порталі поширюються висловлювання, спрямовані проти Латвійської держави та її найближчих союзників. Також на сайті висловлюється підтримка Росії та її союзників.

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На сайті поширюється спотворена і неправдива інформація про війну в Україні та дії Росії на окупованих територіях, мова ворожнечі та інформація, спрямована на дискредитацію Латвії, України та НАТО.

Провайдери інтернету повинні негайно заборонити доступ до сайту та його доменних імен, перенаправляючи користувачів на інформаційне повідомлення "nelegalssaturs.lv".

У відомстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було ухвалено рішення про блокування десятків сайтів, що поширюють на території Латвії контент, який загрожує національній безпеці.

Напередодні Рада ЄС вирішила запровадити санкції проти двох фізичних осіб, серед яких Віктор Медведчук, та однієї організації, відповідальних за пропагандистські дії, спрямовані проти громадянського суспільства в ЄС та його сусідніх країнах.

Медведчука, Артема Марчевського та Voice of Europe внесли до санкційного списку ЄС з ініціативи Чехії.