В Латвии закрыли доступ еще к одному пророссийскому сайту

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ к очередному прокремлевскому порталу, который распространял враждебную информацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Одно из учреждений обратило внимание NEPLP на содержание сайта "pravda-lv.com", который противоречит интересам информационного пространства и национальной безопасности Латвии.

Из собранной компетентным органом информации следует, что на портале распространяются высказывания, направленные против Латвийского государства и его ближайших союзников. Также на сайте высказывается поддержка России и ее союзников.

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На сайте распространяется искаженная и ложная информация о войне в Украине и действиях России на оккупированных территориях, язык вражды и информация, направленная на дискредитацию Латвии, Украины и НАТО.

Провайдеры интернета должны немедленно запретить доступ к сайту и его доменным именам, перенаправляя пользователей на информационное сообщение "nelegalssaturs.lv".

В ведомстве напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было принято решение о блокировании десятков сайтов, распространяющих на территории Латвии контент, который угрожает национальной безопасности.

Накануне Совет ЕС решил ввести санкции против двух физических лиц, среди которых Виктор Медведчук, и одной организации, ответственных за пропагандистские действия, направленные против гражданского общества в ЕС и его соседних странах.

Медведчука, Марчевского и Voice of Europe внесли в санкционный список ЕС по инициативе Чехии.