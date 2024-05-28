Укр Рус Eng

Молдовський олігарх-втікач анонсував з’їзд очолюваного ним блоку у Москві: "як Ленін у Швейцарії"

Новини — Вівторок, 28 травня 2024, 15:12 — Марія Ємець

Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор заявив, що очолюваний ним новий блок політсил знову збереться у Москві на початку червня. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У своїх соцмережах Шор заявив, що наступний з’їзд нещодавно створеного блоку "Перемога" відбудеться у Москві 9 червня. 

"Згадаємо історію: Владімір Ленін проводив свої з’їзди у Швейцарії, і це не завадило йому перемогти. То що може заважати нам зустрітися на нейтральній і дружній до нас території, у Росії? Нічого", – додав Шор. 

Реклама:

Нагадаємо, Шор, який вже багато років не повертається у Молдову через те, що заочно засуджений у справі про "крадіжку мільярда", зібрав у Москві перший з’їзд проросійської опозиції  у квітні. Під час нього перейменована партія Шора "Шанс" та інші створили блок "Перемога", очолюваний Іланом Шором.

Також Шор виступив за федералізацію Молдови за "посередництва" Росії.

А минулими вихідними у Молдові проєвропейські партії – від опозиції та влади – підписали спільну заяву-декларацію, у якій пообіцяли докладати зусиль для євроінтеграції Молдови. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
Реклама: