Молдовський олігарх-втікач анонсував з’їзд очолюваного ним блоку у Москві: "як Ленін у Швейцарії"

Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор заявив, що очолюваний ним новий блок політсил знову збереться у Москві на початку червня.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У своїх соцмережах Шор заявив, що наступний з’їзд нещодавно створеного блоку "Перемога" відбудеться у Москві 9 червня.

"Згадаємо історію: Владімір Ленін проводив свої з’їзди у Швейцарії, і це не завадило йому перемогти. То що може заважати нам зустрітися на нейтральній і дружній до нас території, у Росії? Нічого", – додав Шор.

Реклама:

Нагадаємо, Шор, який вже багато років не повертається у Молдову через те, що заочно засуджений у справі про "крадіжку мільярда", зібрав у Москві перший з’їзд проросійської опозиції у квітні. Під час нього перейменована партія Шора "Шанс" та інші створили блок "Перемога", очолюваний Іланом Шором.

Також Шор виступив за федералізацію Молдови за "посередництва" Росії.

А минулими вихідними у Молдові проєвропейські партії – від опозиції та влади – підписали спільну заяву-декларацію, у якій пообіцяли докладати зусиль для євроінтеграції Молдови.