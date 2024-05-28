Молдовский олигарх-беглец анонсировал съезд возглавляемого им блока в Москве: "как Ленин в Швейцарии"

Молдовский олигарх-беглец Илан Шор заявил, что возглавляемый им новый блок политсил снова соберется в Москве в начале июня.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В своих соцсетях Шор заявил, что следующий съезд недавно созданного блока "Победа" состоится в Москве 9 июня.

"Вспомним историю: Владимир Ленин проводил свои съезды в Швейцарии, и это не помешало ему победить. Так что может мешать нам встретиться на нейтральной и дружественной к нам территории, в России? Ничего", – добавил Шор.

Реклама:

Напомним, Шор, который уже много лет не возвращается в Молдову из-за того, что заочно осужден по делу о "краже миллиарда", собрал в Москве первый съезд пророссийской оппозиции в апреле. Во время него переименованная партия Шора "Шанс" и другие создали блок "Победа", возглавляемый Иланом Шором.

Также Шор выступил за федерализацию Молдовы при "посредничестве" России.

А в минувшие выходные в Молдове проевропейские партии – от оппозиции и власти – подписали совместное заявление-декларацию, в которой пообещали прилагать усилия для евроинтеграции Молдовы.