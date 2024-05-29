Франція зняла заборону на TikTok у Новій Каледонії

Влада Франції у середу оголосила про зняття заборони на додаток TikTok у Новій Каледонії, який, як підозрюють, спровокував нещодавні заворушення на французькій тихоокеанській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Цей крок був зроблений після того, як у вівторок у Новій Каледонії закінчився надзвичайний стан.

Французький уряд вважає, що додаток використовувався противниками французького правління для спілкування та організації насильницьких протестів.

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Існували також підозри, що іноземні держави, зокрема Китай і Азербайджан, могли використовувати TikTok для втручання у справи Нової Каледонії.

Заборона була запроваджена державною Службою пошти і телекомунікацій Нової Каледонії.

Державна рада Франції, вищий судовий орган з питань державного управління, дозволила заборону на підставі того, що вона буде "обмеженою і тимчасовою". Інші соціальні мережі залишилися доступними.

Нагадаємо, 15 травня прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь оголосив про запровадження надзвичайного стану в Новій Каледонії, де спалахнуло насильство.

У зв'язку з оголошенням надзвичайного стану в Новій Каледонії розгорнуть військовий контингент "для забезпечення безпеки" портів і аеропорту, а також заборонять соціальну мережу TikTok, заявляв прем'єр Франції.

Причиною заворушень стала виборча реформа, в якій місцеві пронезалежницькі сили вбачають загрозу послаблення позицій корінного народу. На архіпелазі десятиліттями існує напруженість між корінним населенням – канаками, та нащадками колонізаторів, які хочуть залишитися частиною Франції.

В середині минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон особисто приїздив у Нову Каледонію у спробі заспокоїти ситуацію. Він закликав відновити лад, після чого почнеться політичний діалог про майбутнє території.

У понеділок, 27 травня, Франція скасувала надзвичайний стан у Новій Каледонії, щоб забезпечити політичний діалог після заворушень, які забрали життя сімох людей.