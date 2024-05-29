Франция сняла запрет на TikTok в Новой Каледонии

Власти Франции в среду объявили о снятии запрета на приложение TikTok в Новой Каледонии, которое, как подозревают, спровоцировало недавние беспорядки на французской тихоокеанской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Этот шаг был сделан после того, как во вторник в Новой Каледонии закончилось чрезвычайное положение.

Французское правительство считает, что приложение использовалось противниками французского правления для общения и организации насильственных протестов.

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Существовали также подозрения, что иностранные государства, в частности Китай и Азербайджан, могли использовать TikTok для вмешательства в дела Новой Каледонии.

Запрет был введен государственной Службой почты и телекоммуникаций Новой Каледонии.

Государственный совет Франции, высший судебный орган по вопросам государственного управления, разрешил запрет на основании того, что он будет "ограниченным и временным". Другие социальные сети остались доступными.

Напомним, 15 мая премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии, где вспыхнуло насилие.

В связи с объявлением чрезвычайного положения в Новой Каледонии развернули военный контингент "для обеспечения безопасности" портов и аэропорта, а также временно запретили социальную сеть TikTok.

Причиной беспорядков стала избирательная реформа, в которой местные силы, выступающие за независимость, видят угрозу ослабления позиций коренного народа. На архипелаге десятилетиями существует напряженность между коренным населением – канаками, и потомками колонизаторов, которые хотят остаться частью Франции.

В середине прошлой недели президент Франции Эмманюэль Макрон лично приезжал в Новую Каледонию в попытке успокоить ситуацию. Он призвал восстановить порядок, после чего начнется политический диалог о будущем территории.

В понедельник, 27 мая, Франция отменила чрезвычайное положение в Новой Каледонии, чтобы обеспечить политический диалог после беспорядков, которые унесли жизни семерых человек.