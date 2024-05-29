США виділять $135 млн Молдові для протидії російському впливу

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу під час візиту до Кишинева пообіцяв Молдові $135 млн допомоги для забезпечення енергетичної безпеки та протидії російській дезінформації.

Про це Блінкен сказав на пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Блінкен завітав до Кишинева дорогою до Чехії, де у нього запланована зустріч з міністрами закордонних справ країн НАТО.

До середи США надали Молдові $774 млн фінансової допомоги з початку повномасштабної війни Росії в Україні, з яких $300 млн було виділено на енергетичну безпеку.

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Поїздка Блінкена відбувається на тлі занепокоєння тим, що Молдова і Грузія стикаються з новими загрозами з боку Росії.

Поїздка відбувається через два тижні після того, як Блінкен здійснив неоголошений візит до України, щоб запевнити Київ у підтримці Вашингтона.

Є також ознаки того, що Росія може розглядати нові гібридні дії в Молдові, де вона має 1500 військових на території невизнаного Придністров’я, які, на думку США, суперечать прагненням Молдови приєднатися до Європейського Союзу.

Молдова неодноразово звинувачувала Росію у веденні гібридної війни проти країни, втручанні у місцеві вибори та проведенні масштабних дезінформаційних кампаній, спрямованих на повалення уряду і зриву її шляху до вступу в ЄС.

Нещодавно розвідка Великої Британії попередила, що Росія планує провести хвилю гібридних атак у Молдові напередодні президентських виборів та референдуму про вступ до Євросоюзу восени цього року.