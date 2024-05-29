США выделят $135 млн Молдове для противодействия российскому влиянию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду во время визита в Кишинев пообещал Молдове $135 млн помощи для обеспечения энергетической безопасности и противодействия российской дезинформации.

Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Блинкен посетил Кишинев по дороге в Чехию, где у него запланирована встреча с министрами иностранных дел стран НАТО.

До среды США предоставили Молдове $774 млн финансовой помощи с начала полномасштабной войны России в Украине, из которых $300 млн было выделено на энергетическую безопасность.

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Поездка Блинкена происходит на фоне беспокойства тем, что Молдова и Грузия сталкиваются с новыми угрозами со стороны России.

Поездка происходит через две недели после того, как Блинкен совершил необъявленный визит в Украину, чтобы заверить Киев в поддержке Вашингтона.

Есть также признаки того, что Россия может рассматривать новые гибридные действия в Молдове, где она имеет 1500 военных на территории непризнанного Приднестровья, которые, по мнению США, противоречат стремлению Молдовы присоединиться к Европейскому Союзу.

Молдова неоднократно обвиняла Россию в ведении гибридной войны против страны, вмешательстве в местные выборы и проведении масштабных дезинформационных кампаний, направленных на свержение правительства и срыва ее пути к вступлению в ЕС.

Недавно разведка Великобритании предупредила, что Россия планирует провести волну гибридных атак в Молдове накануне президентских выборов и референдума о вступлении в Евросоюз осенью этого года.