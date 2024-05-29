Опрос: Действующая власть Молдовы получит больше всего голосов на выборах

Действующий президент Молдовы Майя Санду и партия власти PAS пока пользуются наибольшей поддержкой населения, хотя она и не является абсолютной.

Об этом свидетельствует приведенный Radio Chisinau опрос агентства iData, сообщает "Европейская правда".

На президентских выборах, если бы они состоялись сейчас, за Майю Санду проголосовали бы 30,4% избирателей Молдовы, которые определились с предпочтениями. Ее предшественник Игорь Додон – на втором месте с 14,3% избирателей.

Кроме них, более 5% набрал бы бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику (6,1%). При этом более 24% респондентов заявили, что не знают, за кого будут голосовать, а 4% не ответили на вопрос.

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На парламентских выборах в Молдове, если бы они состоялись в ближайшее время, больше всего голосов получила бы партия власти (PAS). За новосозданный пророссийский блок "Победа" проголосовали бы 13,7%, а 13,2% – за Партию социалистов (ПСРМ).

Еще 9,5% респондентов сказали, что не будут голосовать, а 19,2% – не определились с выбором.

Если же учитывать голоса только тех, кто определился, PAS получил бы 38,2% голосов, блок "Победа" – 20,4%, а ПСРМ – 19,5%.

Опрос проходил в течение 22-27 мая и охватил 1022 избирателей Молдовы в 304 населенных пунктах. Максимальная погрешность выборки составляет 3%.

Выборы президента Молдовы состоятся 20 октября одновременно с референдумом о поддержке членства в ЕС, парламентские выборы запланированы на 2025 год.

О настроениях в Молдове читайте также в статье На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.