Парламент Іспанії готується остаточно ухвалити суперечливий проєкт про амністію

Парламент Іспанії готується остаточно схвалити суперечливий законопроєкт про амністію сотень каталонських сепаратистів, які брали участь у незаконній і невдалій спробі проголошення незалежності Каталонії у 2017 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Очікується, що суперечливий проєкт остаточно схвалять у Сенаті (верхній палаті парламенту) у четвер, 30 травня навіть попри те, що консервативна Народна партія і ультраправа партія Vox голосуватимуть проти.

Але навіть якщо верхня палата накладе вето, нижня палата може його подолати.

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Законопроєкт підтримують лівий коаліційний уряд Іспанії, дві каталонські сепаратистські партії та інші менші партії.

Амністія може принести користь колишньому регіональному президенту Каталонії Карлесу Пучдемону, який після втечі з Іспанії 2017 року переховується від іспанського правосуддя в Бельгії.

Проєкт також має допомогти сотням інших осіб, зокрема колишнім урядовцям у Барселоні, пересічним громадянам, які брали участь у спробі відокремлення або протестах, а також деяким поліцейським, які брали участь у придушенні незаконного референдуму про незалежність, проведеного урядом Пучдемона.

Закон, ймовірно, зіткнеться з юридичними проблемами і буде переглянутий судами вищих інстанцій. Він також має застосовуватися судами в кожному конкретному випадку.

Є експерти, які ставлять під сумнів його конституційність, оскільки, на їхню думку, він створить нерівність між громадянами Іспанії, надаючи перевагу одним над іншими.

Ухвалення відбувається напередодні виборів до Європейського парламенту 6-9 червня, а також коли соціалісти Санчеса намагаються сформувати уряд у Каталонії після перемоги на регіональних виборах на початку цього місяця.

У березні нижня палата парламенту Іспанії схвалила законопроєкт про амністію каталонських сепаратистів.

Прем’єр країни Педро Санчес погодився запровадити амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій Junts per Catalunya та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.

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