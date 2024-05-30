Парламент Іспанії готується остаточно ухвалити суперечливий проєкт про амністію
Парламент Іспанії готується остаточно схвалити суперечливий законопроєкт про амністію сотень каталонських сепаратистів, які брали участь у незаконній і невдалій спробі проголошення незалежності Каталонії у 2017 році.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Очікується, що суперечливий проєкт остаточно схвалять у Сенаті (верхній палаті парламенту) у четвер, 30 травня навіть попри те, що консервативна Народна партія і ультраправа партія Vox голосуватимуть проти.
Але навіть якщо верхня палата накладе вето, нижня палата може його подолати.
Законопроєкт підтримують лівий коаліційний уряд Іспанії, дві каталонські сепаратистські партії та інші менші партії.
Амністія може принести користь колишньому регіональному президенту Каталонії Карлесу Пучдемону, який після втечі з Іспанії 2017 року переховується від іспанського правосуддя в Бельгії.
Проєкт також має допомогти сотням інших осіб, зокрема колишнім урядовцям у Барселоні, пересічним громадянам, які брали участь у спробі відокремлення або протестах, а також деяким поліцейським, які брали участь у придушенні незаконного референдуму про незалежність, проведеного урядом Пучдемона.
Закон, ймовірно, зіткнеться з юридичними проблемами і буде переглянутий судами вищих інстанцій. Він також має застосовуватися судами в кожному конкретному випадку.
Є експерти, які ставлять під сумнів його конституційність, оскільки, на їхню думку, він створить нерівність між громадянами Іспанії, надаючи перевагу одним над іншими.
Ухвалення відбувається напередодні виборів до Європейського парламенту 6-9 червня, а також коли соціалісти Санчеса намагаються сформувати уряд у Каталонії після перемоги на регіональних виборах на початку цього місяця.
У березні нижня палата парламенту Іспанії схвалила законопроєкт про амністію каталонських сепаратистів.
Прем’єр країни Педро Санчес погодився запровадити амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій Junts per Catalunya та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року.
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