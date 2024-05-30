Парламент Испании готовится окончательно принять противоречивый проект об амнистии

Парламент Испании готовится окончательно одобрить противоречивый законопроект об амнистии сотен каталонских сепаратистов, участвовавших в незаконной и неудачной попытке провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ожидается, что противоречивый проект окончательно одобрят в четверг, 30 мая даже несмотря на то, что консервативная Народная партия и ультраправая партия Vox будут голосовать против.

Законопроект поддерживают левое коалиционное правительство Испании, две каталонские сепаратистские партии и другие меньшие партии.

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Амнистия может принести пользу бывшему региональному президенту Каталонии Карлесу Пучдемону, который после побега из Испании в 2017 году скрывается от испанского правосудия в Бельгии.

Проект также должен помочь сотням других лиц, в том числе бывшим чиновникам в Барселоне, рядовым гражданам, которые участвовали в попытке отделения или протестах, а также некоторым полицейским, которые участвовали в подавлении незаконного референдума о независимости, проведенного правительством Пучдемона.

Закон, вероятно, столкнется с юридическими проблемами и будет пересмотрен судами высших инстанций. Он также должен применяться судами в каждом конкретном случае.

Есть эксперты, которые ставят под сомнение его конституционность, поскольку, по их мнению, он создаст неравенство между гражданами Испании, отдавая предпочтение одним над другими.

Принятие происходит накануне выборов в Европейский парламент 6-9 июня, а также когда социалисты Санчеса пытаются сформировать правительство в Каталонии после победы на региональных выборах в начале этого месяца.

В марте нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект об амнистии каталонских сепаратистов.

Премьер страны Педро Санчес согласился ввести амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий Junts per Catalunya и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов в прошлом году.

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