Парламент Испании готовится окончательно принять противоречивый проект об амнистии
Новости — Четверг, 30 мая 2024, 11:52 —
Парламент Испании готовится окончательно одобрить противоречивый законопроект об амнистии сотен каталонских сепаратистов, участвовавших в незаконной и неудачной попытке провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Ожидается, что противоречивый проект окончательно одобрят в четверг, 30 мая даже несмотря на то, что консервативная Народная партия и ультраправая партия Vox будут голосовать против.
Законопроект поддерживают левое коалиционное правительство Испании, две каталонские сепаратистские партии и другие меньшие партии.
Амнистия может принести пользу бывшему региональному президенту Каталонии Карлесу Пучдемону, который после побега из Испании в 2017 году скрывается от испанского правосудия в Бельгии.
Проект также должен помочь сотням других лиц, в том числе бывшим чиновникам в Барселоне, рядовым гражданам, которые участвовали в попытке отделения или протестах, а также некоторым полицейским, которые участвовали в подавлении незаконного референдума о независимости, проведенного правительством Пучдемона.
Закон, вероятно, столкнется с юридическими проблемами и будет пересмотрен судами высших инстанций. Он также должен применяться судами в каждом конкретном случае.
Есть эксперты, которые ставят под сомнение его конституционность, поскольку, по их мнению, он создаст неравенство между гражданами Испании, отдавая предпочтение одним над другими.
Принятие происходит накануне выборов в Европейский парламент 6-9 июня, а также когда социалисты Санчеса пытаются сформировать правительство в Каталонии после победы на региональных выборах в начале этого месяца.
В марте нижняя палата парламента Испании одобрила законопроект об амнистии каталонских сепаратистов.
Премьер страны Педро Санчес согласился ввести амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий Junts per Catalunya и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов в прошлом году.
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