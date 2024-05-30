США и Чехия усилят сотрудничество для противодействия дезинформации и пропаганде

США и Чехия подписали Меморандум о взаимопонимании по усилению сотрудничества в сфере противодействия манипулированию информацией иностранными государствами.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США, пишет "Европейская правда".

Меморандум в четверг в Праге подписали государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Чехия стала 17-й страной, которая поддержала рамочную программу Государственного департамента США по противодействию манипулированию информацией иностранными государствами.

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Эту коалицию стран объединяет общее признание того, что манипулирование информацией со стороны иностранных государств, включающее дезинформацию и пропаганду, является транснациональной угрозой безопасности демократических обществ.

С помощью Меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты и Чехия намерены расширить обмен информацией, развивать потенциал для разработки критически важных программ по противодействию дезинформации и согласовывать государственную политику с пятью ключевыми направлениями, определенными в рамочной программе.

Недавно в Сенате Чехии предупредили о российских операциях, угрожающих выборам в ЕС.

А недавно спецслужбы Чехии заявили о разоблачении деятельности медиакомпании Voice of Europe, которая распространяла российскую пропаганду в ЕС и недавно была внесена в санкционный список Евросоюза.