Молдовський міністр приніс у парламент уламок російської ракети

Міністр довкілля Молдови Серджіу Лазаренку 30 травня приніс із собою на виступ у парламенті фрагмент російської ракети.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Міністра викликали до парламенту, щоб обговорити ситуацію з різким обмілінням деяких ділянок Дністра. Лазаренку приніс із собою уламок ракети РФ, який йому подарував український колега під час нещодавнього візиту до Кишинева.

"Сьогодні на Дністрі у нас немає проблем. Але у мене в руці фрагмент російської ракети, який мені вчора передав міністр навколишнього середовища України", – сказав Лазаренку.

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Він додав, що такі ракети щодня вбивають людей, а також спричиняють екологічні катастрофи, такі як у районі Каховського водосховища.

"Тому, шановна опозиціє, якщо вас справді хвилюють питання екології, краще зверніться до своїх господарів (у Кремлі. – Ред.) і попросіть їх зупинити злочинну війну, розпочату в Україні у 2022 році", – заявив Лазаренку, виступаючи перед депутатами.

Міністр також повідомив, що фахівці з Молдови та України проведуть дослідження, щоб з'ясувати причину обміління Дністра. "Після цього міністерство навколишнього середовища офіційно повідомить, чи існують ризики на Дністрі", – додав Лазаренку.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на території Молдови неодноразово падали уламки ракет та дронів.

Торік в грудні у Молдову доставили сучасний радар для спостереження за повітряним простором, який країна купила у французького підприємства THALES.