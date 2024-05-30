Молдавский министр принес в парламент обломок российской ракеты

Министр окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренко 30 мая принес с собой на выступление в парламенте фрагмент российской ракеты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Министра вызвали в парламент, чтобы обсудить ситуацию с резким обмелением некоторых участков Днестра. Лазаренко принес с собой обломок ракеты РФ, который ему подарил украинский коллега во время недавнего визита в Кишинев.

"Сегодня на Днестре у нас нет проблем. Но у меня в руке фрагмент российской ракеты, который мне вчера передал министр окружающей среды Украины", – сказал Лазаренко.

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Он добавил, что такие ракеты ежедневно убивают людей, а также вызывают экологические катастрофы, такие как в районе Каховского водохранилища.

"Поэтому, уважаемая оппозиция, если вас действительно волнуют вопросы экологии, лучше обратитесь к своим хозяевам (в Кремле. – Ред.) и попросите их остановить преступную войну, начатую в Украине в 2022 году", – заявил Лазаренко, выступая перед депутатами.

Министр также сообщил, что специалисты из Молдовы и Украины проведут исследования, чтобы выяснить причину обмеления Днестра. "После этого министерство окружающей среды официально сообщит, существуют ли риски на Днестре", – добавил Лазаренко.

Отметим, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на территории Молдовы неоднократно падали обломки ракет и дронов.

В декабре прошлого года в Молдову доставили современный радар для наблюдения за воздушным пространством, который страна купила у французского предприятия THALES.