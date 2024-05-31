Инфляция в Евросоюзе выросла больше ожидаемого уровня

Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, инфляция в ЕС в мае выросла до 2,6% в годовом исчислении, что больше, чем ожидалось.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По данным статистического агентства Евросоюза Eurostat, после того, как в апреле этот показатель для 20 стран, использующих евро, составил 2,4%, рынки ожидали, что в мае он будет находиться на уровне 2,5%.

Как отмечает Financial Times, инфляция в еврозоне выросла впервые в этом году, усилив беспокойство относительно того, насколько медленно Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет снижать процентные ставки, если ценовое давление будет оставаться высоким.

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В то же время, базовая инфляция, которая не учитывает цены на энергоносители и продукты питания, ускорилась с 2,7% до 2,9%, что является тревожным сигналом для инвесторов, которые надеялись, что ЕЦБ будет снижать процентные ставки в этом году.

До этого месяца инфляция в еврозоне весь год плавно снижалась к целевому показателю ЕЦБ в 2%.

В феврале инфляция снизилась до 2,6%, поскольку высокие процентные ставки, умеренные цены на нефть и газ и медленный рост экономики сдерживали повышение цен в магазинах.

В последнем квартале прошлого года экономика еврозоны снова подверглась стагнации, продолжив неутешительную тенденцию для ЕС, который страдает от войны, инфляции и ослабления экспортных рынков, но избежала рецессии.

В то же время инфляция в Соединенном Королевстве в марте 2024 года замедлилась до самого низкого показателя за два с половиной года, в значительной степени благодаря снижению цен на продукты питания.