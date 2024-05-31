Австрійський радикал, який спричинив скандал у ФРН, успішно оскаржив заборону на в'їзд

Австрійський ультраправий активіст Мартін Зеллнер домігся скасування заборони на в'їзд до Німеччини, запроваджену через скандальну зустріч із представниками "Альтернативи для Німеччини", де обговорювалось "вигнання" німців мігрантського походження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Адміністративний суд Потсдама задовольнив термінову апеляцію Зеллнера проти загальнонаціональної заборони на в'їзд, запровадженої містом. Рішення означає, що заборона на в'їзд призупиняється до розгляду справи всіма судовими інстанціями.

Суд обґрунтував рішення на користь Зеллнера тим, що влада Потсдама не довела наявності "реальної і досить серйозної загрози громадському порядку або безпеці" у разі його приїзду у Німеччину.

Реклама:

Влада Потсдама може подати апеляцію на рішення до Вищого адміністративного суду землі Берлін-Бранденбург, але поки не оголошувала, чи це зробить.

На початку року імміграційна служба Потсдама наклала на Зеллнера загальнонаціональну заборону на в'їзд до Німеччини. Підставою стала лекція, яку радикал прочитав на зустрічі з представниками "Альтернативи для Німеччини" в листопаді 2023 року.

Там Зеллнер говорив про необхідність "реміграції" – під цим поняттям він мав на увазі вислання з Німеччини людей із іноземним корінням, у тому числі тих, хто вже має німецький паспорт. Ця зустріч викликала хвилю протестів по всій Німеччині і вдарила по рейтингах "АдН".

Це не перший скандал за участю Мартіна Зеллмера. У березні йому не дозволили прочитати лекцію у Швейцарії, де він так само мав розповідати про "реміграцію".