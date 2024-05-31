Австрийский радикал, вызвавший скандал в ФРГ, успешно обжаловал запрет на въезд

Австрийский ультраправый активист Мартин Зеллнер добился отмены запрета на въезд в Германию, введенного из-за скандальной встречи с представителями "Альтернативы для Германии", где обсуждалось "изгнание" немцев мигрантского происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Административный суд Потсдама удовлетворил срочную апелляцию Зеллнера против общенационального запрета на въезд, введенного городом. Решение означает, что запрет на въезд приостанавливается до рассмотрения дела всеми судебными инстанциями.

Суд обосновал решение в пользу Зеллнера тем, что власти Потсдама не доказали наличия "реальной и достаточно серьезной угрозы общественному порядку или безопасности" в случае его приезда в Германию.

Реклама:

Власти Потсдама могут подать апелляцию на решение в Высший административный суд земли Берлин-Бранденбург, но пока не объявляли, сделает ли это.

В начале года иммиграционная служба Потсдама наложила на Зеллнера общенациональный запрет на въезд в Германию. Основанием стала лекция, которую радикал прочитал на встрече с представителями "Альтернативы для Германии" в ноябре 2023 года.

Там Зеллнер говорил о необходимости "ремиграции" – под этим понятием он подразумевал высылку из Германии людей с иностранными корнями, в том числе с немецким паспортом. Эта встреча вызвала волну протестов по всей Германии и ударила по рейтингам "АдН".

Это не первый скандал с участием Мартина Зеллмера. В марте ему не разрешили прочитать лекцию в Швейцарии, где он так же должен был рассказывать о "ремиграции".