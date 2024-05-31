Нападавший с ножом в немецком Мангейме выжил, СМИ узнали детали о нем

Мужчина, который совершил нападение с ножом в немецком городе Мангейм, выжил после ранения полицией, он якобы является выходцем из Афганистана.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Сначала сообщали, что нападающего застрелили при попытке остановить его, теперь стало известно, что он выжил и находится в больнице.

По данным Spiegel, это 25-летний выходец из Афганистана Сулейман А., который родился в родной стране и сейчас проживает в городе Гессе, что в 40 км от Мангейма. До этого он не попадал в поле зрения правоохранителей как возможный экстремист.

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Сейчас следователи предполагают, что мужчина действовал по исламистским мотивам, но пока не уверены в этом.

По уточненной информации, в результате нападения пострадали всего 6 человек. Пятеро раненых – представители правопопулистского "Гражданского движения Pax Europa" (BPE), шестой – правоохранитель.

При этом в полиции пока официально не подтвердили, что ранен один из ключевых лиц в BPE, критик ислама Михаэль Штюрценбергер.

Напомним, днем 31 мая сообщили, что на рыночной площади города Мангейм мужчина с ножом во время антиисламского митинга набросился на представителей "Гражданского движения Pax Europa" (BPE) и ранил многих людей, в том числе полицейского.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал недопустимым насилие и выразил соболезнования пострадавшим.