Шольц відреагував на ножовий напад у Мангеймі, в якому постраждав критик ісламу

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав неприпустимим насильство та висловив співчуття постраждалим у зв’язку з ножовим нападом у центрі Мангейма.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував в X (Twitter).

Шольц назвав кадри з місця нападу "жахливими" та висловив співчуття постраждалим.

Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar. Mehrere Personen sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden. Реклама: May 31, 2024

"Насильство у нашій демократичній країні – абсолютно неприпустиме явище. Порушник має отримати суворе покарання", – заявив він.

Нагадаємо, вдень 31 травня повідомили, що на ринкові площі міста Мангейм чоловік з ножем під час мітингу накинувся на критика ісламу Міхаеля Штюрценбергера, члена громадянського руху Pax Europa (BPE), і поранив його, а також поранив поліцейського. Інший співробітник поліції застрелив його. Загальна кількість постраждалих з менш тяжкими пораненнями може бути більшою.

Photo: Rene Priebe / dpa

Мотив злочину наразі незрозумілий. Чи мав напад з ножем політичне підґрунтя, з'ясовує слідство.

У квітні в університеті Мангейма поліція застрелила чоловіка, озброєного мачете.