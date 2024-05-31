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Шольц відреагував на ножовий напад у Мангеймі, в якому постраждав критик ісламу

Новини — П'ятниця, 31 травня 2024, 16:43 — Марія Ємець

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав неприпустимим насильство та висловив співчуття постраждалим у зв’язку з ножовим нападом у центрі Мангейма.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував в X (Twitter).

Шольц назвав кадри з місця нападу "жахливими" та висловив співчуття постраждалим. 

"Насильство у нашій демократичній країні – абсолютно неприпустиме явище. Порушник має отримати суворе покарання", – заявив він. 

Нагадаємо, вдень 31 травня повідомили, що на ринкові площі міста Мангейм чоловік з ножем під час мітингу накинувся на критика ісламу Міхаеля Штюрценбергера, члена громадянського руху Pax Europa (BPE), і поранив його, а також поранив поліцейського. Інший співробітник поліції застрелив його. Загальна кількість постраждалих з менш тяжкими пораненнями може бути більшою.

 
Photo: Rene Priebe / dpa

Мотив злочину наразі незрозумілий. Чи мав напад з ножем політичне підґрунтя, з'ясовує слідство. 

У квітні  в університеті Мангейма поліція застрелила чоловіка, озброєного мачете.

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Німеччина
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