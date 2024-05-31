Віцеголова Єврокомісії бачить загрозу від Telegram через відсутність контролю

Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова вважає, що Росія та інші вороже налаштовані до ЄС актори можуть зловживати відсутністю регулювання Telegram для поширення фейкових новин у східних країнах.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

Юрова зауважила, що Telegram "особливо активний у східних країнах-членах ЄС, де є російськомовна меншина", та є "особливим випадком", оскільки стверджує, що має лише 42 мільйони користувачів на території Євросоюзу.

Це нижче порогу в 45 мільйонів євро, який, згідно з Актом про цифрові послуги ЄС, встановлює додаткові вимоги до онлайн-платформи для протидії поширенню шкідливих і незаконних матеріалів в інтернеті.

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"Зараз ми перевіряємо, чи правильне це число, і якщо ми виявимо, що воно більше 42 мільйонів, нам доведеться глибоко розібратися в тому, як працює Telegram", – сказала віцеголова Єврокомісії.

Акт про цифрові послуги, що запроваджує нові правила щодо модерації контенту, конфіденційності та прозорості користувачів, набув чинності восени 2023 року та почав застосовуватися до усіх онлайн-платформ з 17 лютого.

Telegram часто використовується прокремлівськими акаунтами для поширення дезінформації з різних питань – від війни в Україні до імміграції та зміни клімату.

У 2022 році дослідження виявило, що Росія активно використовує Telegram як платформу для розповсюдження маніпулятивних відео різними мовами світу в обхід державних блокувань.

Крім того, російські спецслужби використовують месенджер для вербування тих, хто здійснюватиме диверсії в європейських столицях.