Вице-глава Еврокомиссии видит угрозу от Telegram из-за отсутствия контроля

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова считает, что Россия и другие враждебно настроенные к ЕС актеры могут злоупотреблять отсутствием регулирования Telegram для распространения фейковых новостей в восточных странах.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Bloomberg.

Юрова отметила, что Telegram "особенно активен в восточных странах-членах ЕС, где есть русскоязычное меньшинство", и является "особым случаем", поскольку утверждает, что имеет лишь 42 миллиона пользователей на территории Евросоюза.

Это ниже порога в 45 миллионов евро, который, согласно Акту о цифровых услугах ЕС, устанавливает дополнительные требования к онлайн-платформе для противодействия распространению вредных и незаконных материалов в интернете.

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"Сейчас мы проверяем, правильное ли это число, и если мы обнаружим, что оно больше 42 миллионов, нам придется глубоко разобраться в том, как работает Telegram", – сказала вице-председатель Еврокомиссии.

Акт о цифровых услугах, вводящий новые правила модерации контента, конфиденциальности и прозрачности пользователей, вступил в силу осенью 2023 года и начал применяться ко всем онлайн-платформам с 17 февраля.

Telegram часто используется прокремлевскими аккаунтами для распространения дезинформации по различным вопросам – от войны в Украине до иммиграции и изменения климата.

В 2022 году исследование показало, что Россия активно использует Telegram как платформу для распространения манипулятивных видео на разных языках мира в обход государственных блокировок.

Кроме того, российские спецслужбы используют мессенджер для вербовки тех, кто будет осуществлять диверсии в европейских столицах.