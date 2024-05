Боррель осудил Израиль за "неприемлемый приказ" гражданским в Секторе Газа

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил призыв Израиля к живущим в городе Рафах палестинцам покинуть населенный пункт перед ожидаемым израильским наземным наступлением.

Об этом Боррель написал в понедельник в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Израиль должен отказаться от идеи наземного наступления на город Рафах, где нашли убежище сотни тысяч палестинских беженцев.

Боррель назвал неприемлемым приказ Израиля об эвакуации гражданского населения в Рафахе. По словам топ-дипломата ЕС, это предвещает худшее – больше войны и голода.

Israel's evacuation orders to civilians in Rafah portend the worst: more war and famine. It is unacceptable.



Israel must renounce to a ground offensive and implement UNSCR 2728.



The EU, with the International Community, can and must act to prevent such scenario.