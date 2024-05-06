Байден поговорил с Нетаньяху на фоне слухов о начале операции Израиля в Рафахе

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после того, как израильская армия приказала эвакуироваться гражданским в городе Рафах на юге сектора Газа, подпитывая слухи о вероятном начале наземной операции.

Как сообщает "Европейская правда", о телефонном разговоре объявили в Белом доме.

Во время звонка Байден и Нетаньяху обсудили освобождение гражданских заложников, удерживаемых террористами ХАМАС, и переговоры в Катаре, направленные на достижение соответствующей договоренности.

"Премьер-министр (Израиля. – Ред.) согласился обеспечить открытие пункта пропуска "Керем Шалом" для оказания гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается. Президент (США. – Ред.) подтвердил свою четкую позицию по Рафаху", – говорится в сообщении.

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Звонок президента США и израильского премьера состоялся после того, как в понедельник израильская армия приказала примерно 100 тысячам палестинцев начать эвакуацию из города, сигнализируя о начале давно обещанного наземного вторжения туда.

Приближение операции в Рафахе усилило опасения, что погибнет большое количество людей. Ближайшие союзники Израиля, в частности США, предостерегали от операции в Рафахе.

По данным источников, Соединенные Штаты на прошлой неделе впервые с октября 2023 года, когда террористы ХАМАС напали на израильскую территорию, приостановили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля.

В апреле президент США Джо Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху к операции в секторе Газа и призвал к перемирию.