Венгрия рассчитывает подписать не менее 16 соглашений с Китаем во время визита Си

Венгрия планирует подписать не менее 16 соглашений с Китаем во время трехдневного визита президента Си Цзиньпина, который начинается в среду, 8 мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует Bloomberg.

Сийярто сказал, что соглашений может быть даже 18, поскольку сейчас два из них еще находятся на стадии переговоров.

По его словам, будут сосредоточены на расширении венгерской части инициативы "Один пояс, один путь", что будет включать дальнейшие железнодорожные, автомобильные и энергетические проекты.

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Также стороны рассмотрят возможность сотрудничества в ядерной сфере.

В то же время венгерский министр опроверг информацию о том, что Си может поехать в южный город Печ, чтобы объявить об инвестициях китайского автопроизводителя Great Wall Motor.

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию днем 5 мая, начав свое многодневное турне по европейским странам.

Си Цзиньпин совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.