У Німеччині дали тюремний строк викрадачу нагрудного хреста покійного Папи Римського

Суд міста Траунштайн німецької федеральної землі Баварія засудив до двох із половиною років ув'язнення чоловіка, який минулого року викрав нагрудного хреста покійного Папи Римського Бенедикта XVI.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Згідно з вироком, 19 червня 2023 року чоловік розбив і пошкодив захисне скло довкола хреста в церкві Траунштайна. За словами засудженого, він вкрав хрест через зовнішній вигляд і, ймовірно, не знав, що він належав Бенедикту XVI.

За даними прокуратури, злодій був засуджений за різні майнові злочини в Німеччині та інших європейських країнах з 1990 року і відбув кілька тюремних термінів. З жовтня 2023 року він перебував під вартою в Баварії.

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Фото: DPA

Прокуратура звинувачувала чоловіка в крадіжці з обтяжувальними обставинами та пошкодженні майна і вимагала три роки ув'язнення. Захист своєю чергою просив один рік позбавлення волі.

Суддя виніс вирок, взявши до уваги кримінальне минуле підсудного. Вирок суду набув чинності 7 травня, позаяк жодна зі сторін не подала апеляції.

Свій натільний хрест Папа Римський Бенедикт ХVI, який помер у грудні 2022 року, заповів рідній парафії у Траунштайні ще у 2020-му. Він 10-15 сантиметрів заввишки, виготовлений з позолоченого срібла і прикрашений дорогоцінним камінням.

Нагадаємо, в березні президент Сербії Александар Вучич звинуватив опозицію у крадіжці туалетного паперу в парламенті.