В Германии дали тюремный срок похитителю нагрудного креста покойного Папы Римского

Суд города Траунштайн немецкой федеральной земли Бавария приговорил к двум с половиной годам заключения мужчину, который в прошлом году похитил нагрудный крест покойного Папы Римского Бенедикта XVI.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Согласно приговору, 19 июня 2023 года мужчина разбил и повредил защитное стекло вокруг креста в церкви Траунштайна. По словам осужденного, он украл крест из-за внешнего вида и, вероятно, не знал, что он принадлежал Бенедикту XVI.

По данным прокуратуры, вор был осужден за различные имущественные преступления в Германии и других европейских странах с 1990 года и отбыл несколько тюремных сроков. С октября 2023 года он находился под стражей в Баварии.

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ФОТО: DPA

Прокуратура обвиняла мужчину в краже с отягчающими обстоятельствами и повреждении имущества и требовала три года заключения. Защита в свою очередь просила один год лишения свободы.

Судья вынес приговор, приняв во внимание уголовное прошлое подсудимого. Приговор суда вступил в силу 7 мая, так как ни одна из сторон не подала апелляцию.

Свой нательный крест Папа Римский Бенедикт ХVI, который умер в декабре 2022 года, завещал родному приходу в Траунштайне еще в 2020-м. Он 10-15 сантиметров высотой, изготовлен из позолоченного серебра и украшен драгоценными камнями.

Напомним, в марте президент Сербии Александар Вучич обвинил оппозицию в краже туалетной бумаги в парламенте.