Влада іспанської Каталонії послабить обмеження на використання води
Влада іспанського автономного регіону Каталонія послабить обмеження на користування водою на значній території, включаючи Барселону, після того, як нещодавні дощі пом'якшили наслідки тривалої посухи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Каталонія оголосила надзвичайний стан через посуху в лютому, коли її водосховища були заповнені на 16% після майже трьох років дощів нижче середнього рівня.
Але постійні дощі в останні тижні збільшили запаси до майже 25%. Загалом водосховища Іспанії заповнені на 66%.
Послаблення обмежень означає, що для близько шести мільйонів людей ліміти на індивідуальне використання води будуть збільшені з 200 до 230 літрів на день.
Водне агентство Каталонії стверджує, що середньостатистичний мешканець використовує 116 літрів на день вдома.
Сім'ям доведеться скоротити середнє використання води на 40% замість 80%, а промисловим споживачам – лише на 15% замість 25%.
Водночас речниця уряду Каталонії Патрісія Плаха попередила, що "посуха ще не закінчилася".
Нагадаємо, у січні цього року стовпчики термометра у деяких іспанських регіонах піднялись майже до 30 градусів за Цельсієм.
Ці показники відповідають тенденції до все більш частих періодів незвично високих температур, які експерти пов'язують зі зміною клімату.