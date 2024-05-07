Власти испанской Каталонии ослабят ограничения на использование воды

Власти испанского автономного региона Каталония ослабят ограничения на пользование водой на значительной территории, включая Барселону, после того, как недавние дожди смягчили последствия длительной засухи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Каталония объявила чрезвычайное положение из-за засухи в феврале, когда ее водохранилища были заполнены на 16% после почти трех лет дождей ниже среднего уровня.

Но постоянные дожди в последние недели увеличили запасы до почти 25%. В целом водохранилища Испании заполнены на 66%.

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Ослабление ограничений означает, что для около шести миллионов человек лимиты на индивидуальное использование воды будут увеличены с 200 до 230 литров в день.

Водное агентство Каталонии утверждает, что среднестатистический житель использует 116 литров в день дома.

Семьям придется сократить среднее использование воды на 40% вместо 80%, а промышленным потребителям – только на 15% вместо 25%.

В то же время пресс-секретарь правительства Каталонии Патрисия Плаха предупредила, что "засуха еще не закончилась".

Напомним, в январе столбики термометров некоторых испанских регионах поднялись почти до 30 градусов по Цельсию.

Эти показатели соответствуют тенденции ко все более частым периодам необычно высоких температур, которые эксперты связывают с изменением климата.